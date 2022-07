(Di lunedì 25 luglio 2022) “Non mi riconosco più in questo partito”. Un’altra parlamentare, Annalisa, ha appena annunciato in una nota il suo. Un altrocon polemica. “La posizione politica assunta dal partito in piena crisi di governo è stata sconcertante. Mai mi sarei aspettata chescippasse a Conte e ai 5 Stelle la responsabilità di far cadere l’esecutivo guidato da Draghi; condannando il Paese all’instabilità e mettendo a rischio importanti provvedimenti a favore di famiglie e ceti produttivi”. Una nota in cui la parlamentare abbraccia la tesi che sia il centrodestra a portare la “croce” della fine del governo Draghi. Altroin. Annalisa: “Vado con la ...

borghi_claudio : @gratzcalli @prodettorre @vitalbaa @lucabattanta L'idea è che per evitare casini si votino cose urgenti su cui c'è… - sole24ore : ?? Addio alle chiamate insistenti di #callcenter e televendite anche sui #cellulari. Dal 27 luglio saranno attivate… - marcoconterio : ?????? Tutto definito: Joao Pedro è un nuovo giocatore del #Fenerbahce. Chiusa adesso la trattativa per il triennale i… - vincenzo_tolve : Il nuovo corso di Salvini:berlusconiano e senza barba.'Non parliamo di incarichi ma lui può ambire a tutto'… - VincenzoTiani : RT @PanettaLawFirm: #PanettaTechNews Addio alle chiamate insistenti di #callcenter e televendite anche sui cellulari. Dal 27 luglio saranno… -

Secolo d'Italia

Per questodi Jean - Luc Picard ( Patrick Stewart ), la squadra sarà tutta lì per lui. Anche quella di una volta. Come sappiamo dallo scorso aprile, Michael Dorn , LeVar Burton e Gates ......Partito Democratico vorrebbe uncampo largo ma potrebbe ritrovarsi con un 'campo non troppo stretto' e sotto scacco della diffidenza dei 'cespugli' che sta corteggiando in questi giorni.... Nuovo addio (con veleni) in Forza Italia: se ne va la Baroni. E Ronzulli rivela: Gelmini da 3 mesi brigava... Acerbi a colloquio con Lotito gli avrebbe comunicato la sua volontà di lasciare la Lazio, la società abbassa le richieste ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...