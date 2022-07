Nuove regole per la quarantena, a breve la circolare ministeriale (Di lunedì 25 luglio 2022) potrebbe ridurre i giorni di isolamento se si risulta negativi Le regole ancora in vigore per la quarantena prevedono che dopo 21 giorni dalla prima positività scatta la fine dell’isolamento anche senza fare un tampone. Mentre c’è l’isolamento di 7 giorni dal primo tampone e ulteriori 5 se dovesse risultare nuovamente positivo. Tuttavia, il ministero della Salute sta valutando la possibilità di ridurre i giorni di isolamento, che si potrà interrompere prima se, dopo 48 ore senza sintomi, si farà un tampone dal risultato negativo. In pratica, si adotterebbe un isolamento di 5 giorni se si è senza sintomi da almeno 48 ore. Leggi anche: NAPOLI, 15ENNE ACCOLTELLATO SENZA MOTIVO È IN FIN DI VITA L’assessore della regione Lazio, Alessio D’Amato, ha proposto l’abolizione del test in uscita: “se non si hanno sintomi si può uscire di casa magari con ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 luglio 2022) potrebbe ridurre i giorni di isolamento se si risulta negativi Leancora in vigore per laprevedono che dopo 21 giorni dalla prima positività scatta la fine dell’isolamento anche senza fare un tampone. Mentre c’è l’isolamento di 7 giorni dal primo tampone e ulteriori 5 se dovesse risultare nuovamente positivo. Tuttavia, il ministero della Salute sta valutando la possibilità di ridurre i giorni di isolamento, che si potrà interrompere prima se, dopo 48 ore senza sintomi, si farà un tampone dal risultato negativo. In pratica, si adotterebbe un isolamento di 5 giorni se si è senza sintomi da almeno 48 ore. Leggi anche: NAPOLI, 15ENNE ACCOLTELLATO SENZA MOTIVO È IN FIN DI VITA L’assessore della regione Lazio, Alessio D’Amato, ha proposto l’abolizione del test in uscita: “se non si hanno sintomi si può uscire di casa magari con ...

