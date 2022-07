Nope: l'horror di Jordan Peele conquista il box office USA con un debutto da 44 milioni (Di lunedì 25 luglio 2022) Jordan Peele centra il bersaglio con il suoi nuovo horror, il misterioso Nope, che conquista il pubblico americano con un debutto da 44 milioni di dollari. Il pubblico americano ha accolto con enorme entusiasmo il debutto del nuovo horror di Jordan Peele, Nope, che ha conquistato la vetta del box office USA con 44 milioni raccolti in 3.785 sale, e una media per sala di 11.624 dollari. Ottimo risultato, lievemente inferiore rispetto alle proiezioni che si attestavano intorno ai 50 milioni di dollari e che pongono il film in mezzo ai due precedenti titoli del regista, Scappa - Get Out che, nel 2007, ha aperto con 33 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 luglio 2022)centra il bersaglio con il suoi nuovo, il misterioso, cheil pubblico americano con unda 44di dollari. Il pubblico americano ha accolto con enorme entusiasmo ildel nuovodi, che hato la vetta del boxUSA con 44raccolti in 3.785 sale, e una media per sala di 11.624 dollari. Ottimo risultato, lievemente inferiore rispetto alle proiezioni che si attestavano intorno ai 50di dollari e che pongono il film in mezzo ai due precedenti titoli del regista, Scappa - Get Out che, nel 2007, ha aperto con 33 ...

