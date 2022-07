“Non sto benissimo”. Guenda Goria torna in ospedale dopo il delicato intervento. Come sta (Di lunedì 25 luglio 2022) Guenda Goria costretta di nuovo a fare visita al pronto soccorso dopo l’intervento dei giorni scorsi. La figlia di Maria Teresa Ruta era stata operata per colpa di una gravidanza extra uterina a causa della quale aveva subito anche l’asportazione di una tuba. Un malore improvviso Come lei stessa aveva raccontato: “Sono stata male improvvisamente ho avuto questi forti dolori e sono svenuta. Ero al bar. Sapete che stiamo provando ad avere un figlio ma non avevo alcun sintomo di gravidanza”. “Improvvisamente ho avuto questa emorragia, questo mal di pancia fortissimo e sono sbiancata e nel giro di pochi secondi mi sono accasciata a terra. Ora questa emorragia è anche interna quindi ho anche sangue nell’addome e bisogna capire cosa fare. Sono preoccupata perché questa gravidanza è attaccata alle tube e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 luglio 2022)costretta di nuovo a fare visita al pronto soccorsol’dei giorni scorsi. La figlia di Maria Teresa Ruta era stata operata per colpa di una gravidanza extra uterina a causa della quale aveva subito anche l’asportazione di una tuba. Un malore improvvisolei stessa aveva raccontato: “Sono stata male improvvisamente ho avuto questi forti dolori e sono svenuta. Ero al bar. Sapete che stiamo provando ad avere un figlio ma non avevo alcun sintomo di gravidanza”. “Improvvisamente ho avuto questa emorragia, questo mal di pancia fortissimo e sono sbiancata e nel giro di pochi secondi mi sono accasciata a terra. Ora questa emorragia è anche interna quindi ho anche sangue nell’addome e bisogna capire cosa fare. Sono preoccupata perché questa gravidanza è attaccata alle tube e ...

