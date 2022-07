“Non possono farlo”. Totti e Noemi, Ilary Blasi dice no: imposizione nonostante il divorzio (Di lunedì 25 luglio 2022) Totti e Noemi vivono insieme, ma niente presentazioni ai figli. Ci sarebbe un altro patto tra l’ex Capitano della Roma e Ilary Blasi, freschi di divorzio dopo vent’anni insieme e tre figli: Chanel, Christian e la piccola Isabel. A inizi di luglio la notizia dell’addio, ufficializzata dopo tanti mesi di voci sulla crisi di coppia. I due hanno cercato di nascondere e smentire, ma a luglio è arrivata la conferma con due comunicati all’Ansa, uno a firma di Totti e uno a firma della Blasi. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 luglio 2022)vivono insieme, ma niente presentazioni ai figli. Ci sarebbe un altro patto tra l’ex Capitano della Roma e, freschi didopo vent’anni insieme e tre figli: Chanel, Christian e la piccola Isabel. A inizi di luglio la notizia dell’addio, ufficializzata dopo tanti mesi di voci sulla crisi di coppia. I due hanno cercato di nascondere e smentire, ma a luglio è arrivata la conferma con due comunicati all’Ansa, uno a firma die uno a firma della. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la ...

