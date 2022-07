Nino Frassica, il terrificante incidente dell’attore: ad un passo dalla tragedia (Di lunedì 25 luglio 2022) Il simpaticissimo attore comico italiano ha rischiato la vita a seguito di un incidente verificatosi sul set. Ecco cos’è successo Attraverso la sua ironia Frassica è riuscito a conquistare le grazie di milioni di persone che apprezzano particolarmente il suo modo di fare comicità. Nino è in effetti un personaggio in grado sia di recitare ma anche di improvvisare, dote che appartiene soltanto a coloro che possiedono la capacità di intrattenimento nel sangue. Nino Frassica (Websource)Queste cose le ha dimostrate ampiamente sia sul piccolo che sul grande schermo. Uno dei personaggi più riusciti nell’ultima fase della sua carriera è senza alcuna ombra di dubbio quello del “Maresciallo Antonio Cecchini” all’interno della nota serie tv “Don Matteo”. Le gag inscenate da lui e da Terence ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 25 luglio 2022) Il simpaticissimo attore comico italiano ha rischiato la vita a seguito di unverificatosi sul set. Ecco cos’è successo Attraverso la sua ironiaè riuscito a conquistare le grazie di milioni di persone che apprezzano particolarmente il suo modo di fare comicità.è in effetti un personaggio in grado sia di recitare ma anche di improvvisare, dote che appartiene soltanto a coloro che possiedono la capacità di intrattenimento nel sangue.(Websource)Queste cose le ha dimostrate ampiamente sia sul piccolo che sul grande schermo. Uno dei personaggi più riusciti nell’ultima fase della sua carriera è senza alcuna ombra di dubbio quello del “Maresciallo Antonio Cecchini” all’interno della nota serie tv “Don Matteo”. Le gag inscenate da lui e da Terence ...

CIAfra73 : Nino Frassica tra il debutto a #IlCollegio, la conferma a #chetempochefa e #DonMatteo e altre novità - solospettacolo : Nino Frassica, debutto come voce narrante del 'Collegio' - vivalamore3 : @ilariofanto0 @FrancisJUnder12 A me risulta compass. Consigliato da Nino frassica - fisco24_info : Nino Frassica, debutto come voce narrante del 'Collegio': Da Fazio a Don Matteo, un nuovo libro e tre film in uscita - SegirtNews : Nino Frassica, debutto come voce narrante del 'Collegio' -