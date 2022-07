Nicolas Vaporidis | la prima foto con Ali su Instagram | belli e innamorati

(Di lunedì 25 luglio 2022)ha ceduto alle tante richieste dei fan, e ha postato per lavolta unadella sua fidanzata segreta Ali. Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, l’attore è pronto a riprendere in mano la sua carriera, ma anche ad aprirsi di più e raccontare qualcosa della sua vita, partendo dalla sua dolce metà.: ecco Ali, la sua fidanzata Negli ultimi anni, dopo la nota relazione con Cristiana Capotondi e il matrimonio con Giorgia Surina,si era tenuto ben lontano dal gossip, non svelando mai nulla sulla sua vita sentimentale. Ma facendo la scelta di partecipare a un reality show, l’Isola dei Famosi 2022, l’attore aveva dovuto fare i conti anche con una analisi al microscopio del suo privato. ...

infoitcultura : Nicolas Vaporidis svela il volto della sua fidanzata: ecco chi è - occhio_notizie : Nicolas Vaporidis esce allo scoperto: la foto con la misteriosa fidanzata? #nicolasvaporidis #foto #fidanzata… - andreastoolbox : #Nicolas Vaporidis, prima foto con la fidanzata Ali: ecco chi è - tuttopuntotv : Nicolas Vaporidis svela il volto della sua fidanzata: ecco chi è #isola #IsoladeiFamosi #NicolasVaporidis - leggoit : Nicolas Vaporidis, prima foto con la fidanzata Ali: ecco chi è -

ha ceduto alle tante richieste dei fan, e ha postato per la prima volta una foto della sua fidanzata segreta Ali . Dopo la vittoria all' Isola dei Famosi , l'attore è pronto a ...Mistero svelato. Se finora il volto della fidanzata dialeggiava senza essere mai essere ben definito ora è lo stesso vincitore de L'Isola dei Famosi a mostrarlo. In una storia Instagram,si inquadra con il nuovo tatuaggio mentre ...Si è fatto conoscere all'Isola dei Famosi per quello che realmente è Nicolas Vaporidis. Ha vinto il reality, grazie alla sua schiettezza e alle sue fragilità. In Honduras ...Dopo mesi di curiosità ecco la fidanzata di Nicolas Vaporidis: su Instagram spuntano le foto della bellissima Ali ...