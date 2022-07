New York Times e Guardian contro Giorgia Meloni: “Il futuro dell’Italia è desolante” (Di lunedì 25 luglio 2022) Politica e media internazionali vedono «nubi nere» sul nostro Paese «presto in mano ai neofascisti». La leader contrattacca: «Ricomincia la macchina del fango». Per il giornale inglese è «carismatica». Sarà lei il primo presidente di estrema destra dopo Mussolini? Leggi su lastampa (Di lunedì 25 luglio 2022) Politica e media internazionali vedono «nubi nere» sul nostro Paese «presto in mano ai neofascisti». La leader contrattacca: «Ricomincia la macchina del fango». Per il giornale inglese è «carismatica». Sarà lei il primo presidente di estrema destra dopo Mussolini?

juventusfc : ?? La collezione Juventus x Liberal Youth Ministry ?? La puoi acquistare negli shop di Dover Street Market Los Ang… - Agenzia_Ansa : 'Il fatto che Draghi avesse un posto a quel tavolo' con Macron e Scholz sul treno per Kiev 'rifletteva come avesse… - SpotifyItaly : Sul billboard di Times Square splende @francesca_michielin, la nostra ambasciatrice #SpotifyEQUAL per l'Italia! Asc… - LuisCarlosGMtz1 : RT @LaStampa: New York Times e Guardian contro Giorgia Meloni: “Il futuro dell’Italia è desolante” - Aleajactaest31 : RT @LaStampa: New York Times e Guardian contro Giorgia Meloni: “Il futuro dell’Italia è desolante” -