Ne prendo atto E lascia Forza Italia | chi è questa deputata | parole di fuoco

(Di lunedì 25 luglio 2022) Se ne va anche Giusy Versace. Ladiconferma le indiscrezioni delle ultime ore eil partito di Silvio Berlusconi sbattendo la porta. "Sono amareggiata e delusa,della incompatibilità di valori". La 45enne ex atleta paralimpica, entrata in Parlamento nel 2018, si schiera con i ministri Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, che avevano detto addio al Cav subito dopo le dimissioni di Mario Draghi indotte (anche) dalle pesanti critiche di, insieme a quelle di Lega e Movimento 5 Stelle. Non a caso, sottolinea la Versace polemicamente, "il lavoro dei ministri dimeritava più rispetto". In mattinata era arrivato l'addio anche di un'altra ...

MarchezVousLuci : RT @Libero_official: Dopo la Baroni, lascia #ForzaItalia anche la deputata #GiusyVersace: '#Gelmini, #Carfagna e #Brunetta meritavano più r… - Libero_official : Dopo la Baroni, lascia #ForzaItalia anche la deputata #GiusyVersace: '#Gelmini, #Carfagna e #Brunetta meritavano pi… - gianma1980VR : @federico_d86 @Resistenza1967 Non capisco dove è scritto, ma prendo atto del tuo istinto felino - bonuccismo : ale104 deve continuare a dimostrare all’inps di meritare i soldi che riceve mensilmente, ne prendo atto ci sta - RikIranez : RT @MatteScm: Quindi secondo questo facocero se abbiamo una classe politica disastrosa è curpa de Inter, prendo atto.. -

