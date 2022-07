NCIS: New Orleans dal 25 luglio su Italia1, in onda dalla prima stagione: la trama dello spin-off di NCIS (Di lunedì 25 luglio 2022) NCIS: New Orleans sbarca su Italia1 per la prima volta. Si tratta della serie nata nel 2014 come secondo spin-off del longevo poliziesco NCIS e conclusasi lo scorso anno, nella primavera del 2021, con la settima stagione. NCIS: New Orleans arriva nell’access prime time di Italia1 con un episodio a sera, con una simbolica staffetta: dopo la messa in onda di NCIS, infatti, nello stesso slot di palinsesto ora la rete programma il suo spin-off ambientato nella città della Louisiana, tutte le sere dalle 20: 35. Il format di NCIS: New ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022): Newsbarca super lavolta. Si tratta della serie nata nel 2014 come secondo-off del longevo poliziescoe conclusasi lo scorso anno, nellavera del 2021, con la settima: Newarriva nell’access prime time dicon un episodio a sera, con una simbolica staffetta: dopo la messa indi, infatti, nello stesso slot di palinsesto ora la rete programma il suo-off ambientato nella città della Louisiana, tutte le sere dalle 20: 35. Il format di: New ...

