"Natura in musica", il Festival itinerante di Luca Aquino tocca 5 comuni del Sannio (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Leucio del Sannio (Bn) – Il Festival itinerante "Natura in musica" riparte sulle strade del Sannio per la Direzione artistica di Luca Aquino. Il grande trombettista jazz beneventano parte il 30 luglio con la nuova avventura musicale del 2022 da San del Leucio con il concerto di Nino Buonocore per toccare successivamente altri comuni del territorio sannita. La presentazione della rassegna è avvenuta proprio a San Leucio del Sannio nel Palazzo Zamparelli, moderata dal giornalista Luigi Trusio. La tournée prevede quindi le tappe di San Bartolomeo in Galdo, Fragneto l'Abate, Faicchio per concludersi infine ad Arpaia. Aquino sarà non soltanto ...

