Nasce VITA | il nuovo partito coordinato da Sara Cunial | tra i fondatori l’Avvocato Polacco

Nasce all'indomani della crisi di Governo che ha coinvolto il panorama politico italiano nelle ultime ore VITA, una nuova realtà politica con a capo Sara Cunial, già parlamentare indipendente. Scende in campo tra i fondatori l'Avvocato Polacco, celeberrimo sui social e sulle tv nazionali per le sue posizioni rispetto ai vaccini anti-covid e all'emergenza povertà in Italia. "I partecipanti a VITA mobiliteranno tutte le famiglie italiane in tutte le piazze, strade, spiagge nella più grande rivoluzione democratica popolare italiana per poter partecipare ugualmente alla competizione elettorale". Dichiara l'Avvocato Edoardo Polacco, Sentinelle della Costituzione e continua: "La maggior forze popolari che si sono opposte ...

