Napoli | Osimhen convinto e deciso | ' ' Potremo fare molto | molto meglio dell' ultima stagione!' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 25 luglio 2022) Victor, attaccante del, ha rilasciato una lunga intervista al Corriereo Sport in cui ha parlato del suo futuro e del suo presente in maglia azzurra: Lei corre come il vento e non si ferma mai: da dove arriva tutta questa forza? ''Adoro la cucina nigeriana. Tutti i nostri cibi: è da lì che prendo la maggior partee mie energie. Però mi piace anche la pasta al pomodoro. E le lasagne''. La Nigeria è la Grande Madre e lei, come ama definirsi, è: "Just a boy from Olusosun". ''Olusosun per me è un posto speciale. E' un posto dove nessuno ti regala nulla e devi lottare per tutto. Anche per mangiare. Ho dovuto superare i miei limiti per vivere''. Oggi, però,è uno degli attaccanti in copertina. Illa valuta oltre 100 milioni di euro. ''Ho vissuto ...