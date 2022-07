Napoli | Kvaratskhelia sarà il nuovo rigorista

(Di lunedì 25 luglio 2022) Responsabilità non da poco per il neo arrivato Luciano Spalletti ha scelto il suo. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Il Roma” il tecnico … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

claudioruss : #Osimhen: “Olivera, Ostigard, Kvaratskhelia, presto anche Kim, aumenteranno la nostra qualità. Bayern, Newcastle, M… - sscnapoli : ?? Terminata la seduta pomeridiana ?? - Salvato95551627 : RT @claudioruss: #Osimhen: “Olivera, Ostigard, Kvaratskhelia, presto anche Kim, aumenteranno la nostra qualità. Bayern, Newcastle, Man. Uni… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL ROMA - Napoli, sarà Kvaratskhelia il primo rigorista degli azzurri - sportal_it : Alla scoperta di Kvaratskhelia, nuovo freccia del tridente del Napoli -

Osimhen continua la lunga intervista scherzando sulla sua velocità, ritenendosi più veloce sia di Rafael Leao , stella del Milan, che del georgiano appena arrivato al: ' Osi o ...Khvichaè stato intervistato da Il Mattino Ecco quanto dichiarato dal neo attaccante delsul proprio mister: 'Si sta dimostrando un grandissimo maestro. Mi insegna ogni giorno qualcosa di ...ForzAzzurri.net - Responsabilità non da poco per il neo arrivato Luciano Spalletti ha scelto il suo nuovo rigorista. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Il Roma" il ...In una lunga intervista rilasciata al Il Mattino, Khvicha Kvaratskhelia ha risposto a tante domande, dalla scelta del Napoli ("Non ho mai avuto dubbi. Appena ho saputo dell’interesse del Napoli non ci ...