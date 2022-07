Napoli, Kvaratskhelia: «La Champions il mio sogno. Io il Messi georgiano? Meglio CR7…» (Di lunedì 25 luglio 2022) Il neo esterno del Napoli Kvaratskhelia si è raccontato in una lunga intervista a Il Mattino Kvicha Kvaratskhelia, neo esterno del Napoli chiamato a prendere il posto di Insigne, si è raccontato in una intervista a Il Mattino. sogno Champions – «Non ci ho pensato un attimo. La Champions League rappresenta il mio sogno, non vedo l’ora di scendere in campo». Messi georgiano – «Magari, Messi sembra essere arrivato da un altro pianeta. Il mio idolo però è Cristiano Ronaldo che ha raggiunto il livello di Messi con il lavoro, spero di arrivare al suo livello». LINGUA – «In realtà qui mi hanno detto che devo imparare prima il napoletano e poi l’italiano. Ho imparato solo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Il neo esterno delsi è raccontato in una lunga intervista a Il Mattino Kvicha, neo esterno delchiamato a prendere il posto di Insigne, si è raccontato in una intervista a Il Mattino.– «Non ci ho pensato un attimo. LaLeague rappresenta il mio, non vedo l’ora di scendere in campo».– «Magari,sembra essere arrivato da un altro pianeta. Il mio idolo però è Cristiano Ronaldo che ha raggiunto il livello dicon il lavoro, spero di arrivare al suo livello». LINGUA – «In realtà qui mi hanno detto che devo imparare prima il napoletano e poi l’italiano. Ho imparato solo ...

