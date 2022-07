Napoli, Kim in arrivo in Italia. Viste e poi firma. Le cifre dell’operazione (Di lunedì 25 luglio 2022) Napoli-Kim, l’arrivo in Italia del sudcoreano tra oggi e domani. Visite mediche e firma del contratto con De Laurentiis. KIM -Napoli-VISITE MEDICHE. Kim Min-jae in arrivo a Napoli. Risolte le ultime complicazioni burocratiche che avevano ritardato l’arrivo del giocatore in Italia: il difensore sudcoreano dovrebbe sbarcare in Campania entro le prossime ore per le visite mediche. Dopo le visite mediche con il club partenopeo martedì, firmerà il contratto con la società azzurra e si unirà ai suoi nuovi compagni a Castel di Sangro. Sarà il terzo calciatore sudcoreano a giocare in Serie A dopo Ahn Jung-hwan e Lee Seung-woo. DETTAGLI DELLA TRATTATIVA Napoli si prepara ad accogliere Kim Min-jae, erede designato di Kalidou ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022)-Kim, l’indel sudcoreano tra oggi e domani. Visite mediche edel contratto con De Laurentiis. KIM --VISITE MEDICHE. Kim Min-jae in. Risolte le ultime complicazioni burocratiche che avevano ritardato l’del giocatore in: il difensore sudcoreano dovrebbe sbarcare in Campania entro le prossime ore per le visite mediche. Dopo le visite mediche con il club partenopeo martedì, firmerà il contratto con la società azzurra e si unirà ai suoi nuovi compagni a Castel di Sangro. Sarà il terzo calciatore sudcoreano a giocare in Serie A dopo Ahn Jung-hwan e Lee Seung-woo. DETTAGLI DELLA TRATTATIVAsi prepara ad accogliere Kim Min-jae, erede designato di Kalidou ...

DiMarzio : .@sscnapoli, si avvicina #Kim: presto in Italia per le visite mediche ?? #calciomercato - DiMarzio : .@sscnapoli, si attende la revisione dei contratti per #Kim ?? - DiMarzio : .@sscnapoli, la trattativa per #KimMinJae è alle battute finali: chiusura prevista a ore ? - MH1765727704 : Oggi hanno già detto domani visite mediche per #Kim? #Transfers #Dimarzio #Napoli - infoitsport : Di Marzio annuncia il giorno dell’arrivo di Kim al Napoli: la data -