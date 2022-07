Napoli, gli ormeggi abusivi dei clan a Mergellina: prenotazioni in chat, 3.500 euro a posto barca (Di lunedì 25 luglio 2022) Mergellina, la zona più bella della costa napoletana, spettacolo agli occhi, risorsa da sempre poco sfruttata. Non da tutti, sembra di capire: quell?angolo di mare che bagna Posillipo, a... Leggi su ilmattino (Di lunedì 25 luglio 2022), la zona più bella della costa napoletana, spettacolo agli occhi, risorsa da sempre poco sfruttata. Non da tutti, sembra di capire: quell?angolo di mare che bagna Posillipo, a...

GassmanGassmann : Sono stato adottato da Napoli come te, grande uomo di sport e di solidarietà. Stando in città molti mi hanno raccon… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, definiti gli ultimi dettagli per l'arrivo di #Kim - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, per #Kim giornata decisiva per definire gli ultimi aspetti burocratici - Dionigi64 : RT @paradisoa1: Noi a Napoli quando teniamo a qualcuno o gli diciamo 'Ti voglio bene' o gli chiediamo se ha mangiato. - GiovanniAttena : @sscnapoli Sinceramente non pensavo che finisse così… però una cosa la devo dire… #Mertens ama Napoli e anche lui d… -