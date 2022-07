Napoli, 15enne accoltellato senza motivo è in fin di vita (Di lunedì 25 luglio 2022) Napoli, 15enne accoltellato senza motivo è in condizioni critiche presso l’ospedale del Mare di Napoli. Si cerca l’aggressore Un 15enne, incensurato, di Marano di Napoli è stato portato d’urgenza all’ospedale Pellegrini di Napoli dopo aver ricevuto una profonda ferita all’addome. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e attualmente si trova in pericolo di vita. Secondo il racconto degli amici, insieme alla vittima erano presso la zona universitaria, nel vicoletto II San Giovanni Maggiore, quando sarebbero stati avvicinati da un individuo di colore che, senza nessun motivo, avrebbe colpito il ragazzino con un qualcosa di affilato per poi scappare. Leggi anche: INCIDENTE ISOLA ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 luglio 2022)è in condizioni critiche presso l’ospedale del Mare di. Si cerca l’aggressore Un, incensurato, di Marano diè stato portato d’urgenza all’ospedale Pellegrini didopo aver ricevuto una profonda ferita all’addome. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e attualmente si trova in pericolo di. Secondo il racconto degli amici, insieme alla vittima erano presso la zona universitaria, nel vicoletto II San Giovanni Maggiore, quando sarebbero stati avvicinati da un individuo di colore che,nessun, avrebbe colpito il ragazzino con un qualcosa di affilato per poi scappare. Leggi anche: INCIDENTE ISOLA ...

LaStampa : Accoltellato senza motivo da uno sconosciuto,15enne in fin di vita a Napoli - 361_magazine : Napoli, 15enne accoltellato senza motivo è in fin di vita - rep_napoli : Napoli, gravissimo il 15enne accoltellato. I genitori: 'Assurdo, servono più controlli' [di Dario del Porto] [aggio… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Napoli, accoltellato senza motivo: 15enne in fin di vita #napoli - mercurinb : Ma come mai questa violenza dico? Perché si è mai fatto veramente qualcosa per eliminarla? #giustiziamalata… -