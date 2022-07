Musetti, Berrettini e Bronzetti: domenica da record di ascolti per SuperTennis (Di lunedì 25 luglio 2022) Una domenica storica, quella che abbiamo vissuto ieri 24 luglio, per il tennis italiano, in grado di raggiungere tre finali del circuito maggiore tra gli Atp di Amburgo/Gstaad e il Wta di Palermo. Una giornata che, di conseguenza, ha premiato anche gli ascolti di SuperTennis, la tv della FIT, che ha trasmesso le sfide di Lucia Bronzetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Proprio il tie-break del secondo set della finale dell’Atp 500 di Amburgo, disputata da Musetti e Alcaraz, ha fatto registrare il 4,68% di share, un picco mai raggiunto in precedenza in 14 anni di storia del canale, accompagnato da ben 476.634 spettatori medi. Molto alto anche lo share medio (2,5%) della partita che ha visto il tennista toscano aggiudicarsi il primo titolo Atp della sua carriera. ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Unastorica, quella che abbiamo vissuto ieri 24 luglio, per il tennis italiano, in grado di raggiungere tre finali del circuito maggiore tra gli Atp di Amburgo/Gstaad e il Wta di Palermo. Una giornata che, di conseguenza, ha premiato anche glidi, la tv della FIT, che ha trasmesso le sfide di Lucia, Matteoe Lorenzo. Proprio il tie-break del secondo set della finale dell’Atp 500 di Amburgo, disputata dae Alcaraz, ha fatto registrare il 4,68% di share, un picco mai raggiunto in precedenza in 14 anni di storia del canale, accompagnato da ben 476.634 spettatori medi. Molto alto anche lo share medio (2,5%) della partita che ha visto il tennista toscano aggiudicarsi il primo titolo Atp della sua carriera. ...

