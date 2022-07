Murdoch scarica Trump, per i suoi quotidiani e' "indegno" (Di lunedì 25 luglio 2022) L'idillio del 2016 e' ormai un ricordo lontano: dopo anni di sostegno quasi incondizionato, Rupert Murdoch volta le spalle a Donald Trump. "E' indegno" per la Casa Bianca, "ha fallito", scrivono il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) L'idillio del 2016 e' ormai un ricordo lontano: dopo anni di sostegno quasi incondizionato, Rupertvolta le spalle a Donald. "E'" per la Casa Bianca, "ha fallito", scrivono il ...

ParliamoDiNews : Usa: Murdoch scarica Trump, per i suoi quotidiani è `indegno` - Nord America - ANSA #murdoch #scarica #trump… - serenel14278447 : Usa: Murdoch scarica Trump, per i suoi quotidiani è 'indegno' - telodogratis : Usa: Murdoch scarica Trump, per i suoi quotidiani è ‘indegno’ - fisco24_info : Usa: Murdoch scarica Trump, per i suoi quotidiani è 'indegno': Gli editoriali del Wsj e del Nyp attaccano l'ex pres… - SegirtNews : Usa: Murdoch scarica Trump, per i suoi quotidiani è 'indegno' -

Murdoch scarica Trump, per i suoi quotidiani e' "indegno" L'idillio del 2016 e' ormai un ricordo lontano: dopo anni di sostegno quasi incondizionato, Rupert Murdoch volta le spalle a Donald Trump. "E' indegno" per la Casa Bianca, "ha fallito", scrivono il Wall Street Journal e il New York Post, i due gioielli della corona dell'impero editoriale del tycoon ... Ora Murdoch scarica Trump. Ma lui: "Sono perseguitato" Dal "Rieleggete Trump" del 2020 a Trump "indegno" del 2022. Il New York Post di Rupert Murdoch scarica l'ex presidente, mentre Trump è sull'orlo dell'annuncio della sua ricandidatura alle presidenziali Usa 2024. E all'editoriale del tabloid conservatore si aggiunge quello dell'altro ... Agenzia ANSA Ora Murdoch scarica Trump. Ma lui: "Sono perseguitato" La svolta del "New York Post": "È indegno". Critiche pure dal "Wall Street Journal". E la Fox segue DeSantis Dal «Rieleggete Trump» del 2020 a Trump «indegno» del 2022. Il New York Post di Rupert Murd ... Usa: Murdoch scarica Trump, per i suoi quotidiani è 'indegno' Rupert Murdoch scarica Donald Trump. Due due quotidiani dell'impreso del tycoon di origine australiane condanno l'ex presidente per non aver agito durante l'assalto al Congresso del 6 gennaio. (ANSA) ... L'idillio del 2016 e' ormai un ricordo lontano: dopo anni di sostegno quasi incondizionato, Rupertvolta le spalle a Donald Trump. "E' indegno" per la Casa Bianca, "ha fallito", scrivono il Wall Street Journal e il New York Post, i due gioielli della corona dell'impero editoriale del tycoon ...Dal "Rieleggete Trump" del 2020 a Trump "indegno" del 2022. Il New York Post di Rupertl'ex presidente, mentre Trump è sull'orlo dell'annuncio della sua ricandidatura alle presidenziali Usa 2024. E all'editoriale del tabloid conservatore si aggiunge quello dell'altro ... Usa: Murdoch scarica Trump, per i suoi quotidiani è 'indegno' La svolta del "New York Post": "È indegno". Critiche pure dal "Wall Street Journal". E la Fox segue DeSantis Dal «Rieleggete Trump» del 2020 a Trump «indegno» del 2022. Il New York Post di Rupert Murd ...Rupert Murdoch scarica Donald Trump. Due due quotidiani dell'impreso del tycoon di origine australiane condanno l'ex presidente per non aver agito durante l'assalto al Congresso del 6 gennaio. (ANSA) ...