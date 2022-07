Motoscafo di danesi travolge barca a vela, ancora dispersa la donna. Indagato il conducente (Di lunedì 25 luglio 2022) Ci sarebbe un primo Indagato per lo scontro tra due imbarcazioni all’Argentario costato la vita a un uomo mentre sono ancora in corso le ricerche di una donna dispersa. A finire nel registro degli indagati il conducente del grosso Motoscafo, con dei danesi a bordo, che e’ andato a finire ad alta velocità contro una barca a vela, la “Vahinè”, sulla quale viaggiavano sei persone, di Roma. Si tratta, come riportano oggi alcuni quotidiani, di Per Horup, un 58enne che viaggiava con altre tre persone a bordo (Mikkel Horup, Tine Lehmann e Anna Maria Sorensen Durr). Le imbarcazioni sono sotto sequestro. La procura disporra’ una consulenza per stabilire velocita’ e traiettoria del mezzo. Tra le ipotesi alla ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) Ci sarebbe un primoper lo scontro tra due imzioni all’Argentario costato la vita a un uomo mentre sonoin corso le ricerche di una. A finire nel registro degli indagati ildel grosso, con deia bordo, che e’ andato a finire ad alta velocità contro una, la “Vahinè”, sulla quale viaggiavano sei persone, di Roma. Si tratta, come riportano oggi alcuni quotidiani, di Per Horup, un 58enne che viaggiava con altre tre persone a bordo (Mikkel Horup, Tine Lehmann e Anna Maria Sorensen Durr). Le imzioni sono sotto sequestro. La procura disporra’ una consulenza per stabilire velocita’ e traiettoria del mezzo. Tra le ipotesi alla ...

