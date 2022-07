Mosca ha fermato il nuovo Novaya Gazeta, una settimana dopo il lancio del sito web (Di lunedì 25 luglio 2022) Novaya Gazeta era una delle voci dissonanti in Russia, una garanzia di informazione di qualità, un luogo in cui il dibattito aperto era ancora consentito. Per prudenza – e per evitare ripercussioni su un marchio diventato storico – nel mese di marzo le sue pubblicazioni erano state sospese, fino al termine della guerra in Ucraina (un termine che, al momento, sembra ancora decisamente lontano). Tuttavia, la redazione aveva messo insieme – per questo particolare frangente storico – un nuovo progetto, che ne riprendeva le caratteristiche. Si chiama Novaya Rasskaz-Gazeta: si tratta di una edizione preparata come se fosse un giornale cartaceo che, tuttavia, era consultabile su un portale online. Quest’ultimo era stato pubblicato lo scorso 15 luglio. Una settimana dopo, la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 luglio 2022)era una delle voci dissonanti in Russia, una garanzia di informazione di qualità, un luogo in cui il dibattito aperto era ancora consentito. Per prudenza – e per evitare ripercussioni su un marchio diventato storico – nel mese di marzo le sue pubblicazioni erano state sospese, fino al termine della guerra in Ucraina (un termine che, al momento, sembra ancora decisamente lontano). Tuttavia, la redazione aveva messo insieme – per questo particolare frangente storico – unprogetto, che ne riprendeva le caratteristiche. Si chiamaRasskaz-: si tratta di una edizione preparata come se fosse un giornale cartaceo che, tuttavia, era consultabile su un portale online. Quest’ultimo era stato pubblicato lo scorso 15 luglio. Una, la ...

