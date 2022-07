Monza, Galliani: «Cerchiamo un difensore molto forte» (Di lunedì 25 luglio 2022) Le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, che fa il punto sul mercato: «In avanti siamo coperti, per Petagna è tutto da vedere» Nel prepartita di Monza-Renate, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Di seguito le sue parole sul mercato della squadra lombarda. «Quello su cui stiamo lavorando è un difensore e non un attaccante, partiamo da questo. Noi ora davanti siamo coperti, abbiamo 5 attaccanti, per Petagna ancora è tutto da vedere, ora serve un difensore, molto forte. La Serie A è un altro sport, come ogni serie ed ogni sport. Il difensore è Acerbi? Assolutamente no». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Le parole di Adriano, ad del, che fa il punto sul mercato: «In avanti siamo coperti, per Petagna è tutto da vedere» Nel prepartita di-Renate, Adriano, ad del, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Di seguito le sue parole sul mercato della squadra lombarda. «Quello su cui stiamo lavorando è une non un attaccante, partiamo da questo. Noi ora davanti siamo coperti, abbiamo 5 attaccanti, per Petagna ancora è tutto da vedere, ora serve un. La Serie A è un altro sport, come ogni serie ed ogni sport. Ilè Acerbi? Assolutamente no». L'articolo proviene da Calcio News 24.

