Montoro | operaio di 35 anni muore mentre si reca al lavoro | corpo trovato accanto al motorino

GazzettAvellino : Incidente stradale, operaio morto a Montoro. - cronachecampane : Montoro, operaio trovato senza vita vicino al suo scooter: indagini in corso #Montoro #operaiosenzavita -

Indagini sono in corso per accertare le cause che hanno portato alla morte un 35ennedi, in provincia di Avellino, il cui corpo senza vita è stato ritrovato all'alba accanto al motorino con il quale stava andando al lavoro. Ad avvertire il 112 sono stati alcuni ...Indagini sono in corso per accertare le cause che hanno portato alla morte un 35ennedi, in provincia di Avellino, il cui corpo senza vita è stato ritrovato all'alba accanto al motorino con il quale stava andando al lavoro. Ad avvertire il 112 sono stati alcuni ...I funerali di Diana Bucciaglia, la 43enne di Sparanise morta in queste ore all'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ...Tutti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari 118, arrivati sul luogo insieme ad alcune pattuglie dei Carabinieri, sono purtroppo risultati vani.