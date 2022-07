Monreale | le piazze si rifaranno il look | dalla Regione oltre mezzo milione

(Di lunedì 25 luglio 2022) Piazza Guglielmo e piazza Vittorio Emanuele torneranno al loro antico splendore, così come le aveva progettate l’architetto Basile. Con un intervento da 560 mila euro, finanziatoSiciliana, la statua della Madonna dell’Immacolata e la fontana del Tritone acquisiranno la centralità architettonica in un contesto di riqualificazione e illuminazione generale. A darne notizia è (live.it)

Giornale di Sicilia

...5 milioni Parco urbano del castello e riqualificazione dei margini urbani - 700 mila euro...5 milioni Lavori di sistemazione delleVentimiglia, Regina Elena e via della Torre. Lotto ...... che non solo curavano i rapporti con i fornitori, ma tenevano anche la contabilità delledi ... invece, gli arresti sono stati 12: i militari della Compagnia dihanno fatto luce sugli ... Serate d’estate a Monreale con gli artisti di strada del Buskers Festival MONREALE, 21 luglio – È stato presentato stamattina nella sala rossa del municipio di Monreale il ricco cartellone di eventi ideato dal Comune per l’estate monrealese.MONREALE, 17 luglio – Né la giornata di grande caldo, né la difficile situazione viaria del quartiere hanno fermato la processione della Madonna del Carmine, da qualche anno ripristinata da un coriace ...