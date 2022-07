Mondiali di atletica | La Torre | ' Non era facile per l' Italia | ora testa agli Europei' - Sport - Altri Sport

RaiNews : Mondiali di atletica, Massimo Stano sul tetto del mondo: trionfa nella 35 km di marcia. Una gara perfetta: il campi… - Eurosport_IT : Massimo Stano x Antonella Palmisano ??????? - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Mondiali Eugene, marcia 35 km: oro Massimo Stano Secondo Kawano, Terzo Karlstrom #SkySport… - RitaMatt2 : RT @migiranoleruote: Mi inchino alla maniera dei giapponesi, fino a prostrarmi, di fronte alla grandezza di Massimo #Stano da Palo del Coll… - tg2000it : ???????? L’#Italia che brilla nello #sport, dal trionfo di #Musetti all’#oro di #Stano ai #mondiali di #atletica… -

Leggi anche -, Duplantis record del mondo dell'astaA testimoniare la bontà dei risultati ottenuti dal Bel Paese è la classifica a punti , il cui totale è dato dalla somma dei punti che si ottengono per ogni piazzamento dal primo all'ottavo posto in ...Lo svedese Mondo Duplanti s è campione del mondo di salto con l'asta ai mondiali di atletica di Eugene, in Oregon, ed entra nella leggenda con un nuovo record mondiale saltando a 6.21 metri di altezza ...Settimo posto mondiale e terzo crono italiano di sempre per la staffetta 4×400 femminile nell’ultima gara dei Mondiali di Eugene, dove ha brillato ancora il talento di Ayomide Folorunso. La fidentina ...