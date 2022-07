Molestie a Michelle Hunziker e Federica Panicucci | ha 22 anni lo stalker delle vip

GazzettaDelSud : ?? Molestie a #MichelleHunziker e #FedericaPanicucci, ha 22 anni lo #stalker delle vip. -

di Ferruccio Pinotti Scriveva "vi ammazzo". Giovane di Bologna verso la richiesta rinvio a giudizio Un 22enne di Bologna è stato indagato per minacce e stalking nei confronti di Michelle Hunziker e Federica Panicucci. L'inchiesta dopo gli accertamenti informatici si è conclusa, e a breve potrebbe esserci una richiesta di rinvio a giudizio. Lo riporta oggi Il Giorno.