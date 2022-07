Mobilita' e smart cities, il laboratorio Italia (Di lunedì 25 luglio 2022) ... assessora al Comune di Modena con delega alle attivita' produttive, alla mobilità e alle smart cities, che sàrà trasmesso in streaming martedì 26 luglio alle ore 12, su ANSA.it e sui canali social ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) ... assessora al Comune di Modena con delega alle attivita' produttive, alla mobilità e alle, che sàrà trasmesso in streaming martedì 26 luglio alle ore 12, su ANSA.it e sui canali social ...

fisco24_info : Mobilita' e smart cities, il laboratorio Italia: Ad Ansaicontra esperienze e progetti con Octo e Comune Modena - jllewan : Grazie a Rainbow Office, la soluzione di comunicazione full cloud di @ALUEnterprise, INCO ha soddisfatto le proprie… - lillidamicis : Un’azienda smart che, in linea con l’Amministrazione Melucci, si proietta nel futuro con una serie di iniziative vo… - SergioGatteschi : RT @Ste_Giorgetti: Procedono i #lavori della Smart City Control Room. In corso gli interventi sull'edilizia, a settembre al via l'allestime… - gipsy1966 : RT @sacurri: Aggiornate tabelle mobilità parlamentare con nuova denominazione gruppo Uniti per la Costituzione - C.A.L. (Costituzione, Ambi… -