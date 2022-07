MMA autoservizi di Alessio Campoli | esempio di azienda italiana in continua crescita

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Roma, 25/07/2022 – La MMAè un’con sede a Roma che si occupa di noleggio pullman e minibus i cui servizi variano dai transfer porto, aeroporto e stazioni FS alle gite, dai viaggi organizzati per feste ed eventi fino al noleggio navetta con autista privato. L’idea innovativa nasce e prende forma nel 2014 ad opera di, attuale CEO della società. Il modello in principio ideato si trasforma presto in un sistema all’avanguardia capace di mutare una semplice attività di servizi orientati alla customer satisfaction in un vero e proprio punto di riferimento locale di altissima professionalità. L’diè un high services quality progettato per rispondere prontamente alle richieste di affitto pullman, autobus e minibus a Roma e ...