MediasetTgcom24 : Milano, 'la fatina dei peluche' a Tgcom24: 'Regalo sorrisi a grandi e piccini contro il degrado del parco' #milano - hallomememe : Ma è quando la fatina si è localizzata in una storia in quel di Milano, che sono iniziati i primi segni di pazzia j… - giovanna_poppa : #fairylu la nostra fatina è arrivata a Milano, buona giornata ???????? - Martiifatina : Direttamente da Milano Marittima avvistata una super fatina pazzesca ???????? #fairylu @lulu_selassie - queen_adnknesh : RT @Domenico1oo777: Reminder FATATO!Ricordatevi tutti che stasera e domani la nostra splendida fatina illuminera' quest'evento importante a… -

Notizie - MSN Italia

Gli scatti 25 luglio 2022 07:00, a Tgcom24 'ladei peluche' all'opera: 'Regalo sorrisi nel parco per cancellare il degrado' - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ...commenta, a Tgcom24 'ladei peluche' all'opera: 'Regalo sorrisi nel parco per cancellare il degrado' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, a Tgcom24 'ladei peluche' ... Milano, "la fatina dei peluche" a Tgcom24: "Regalo sorrisi a grandi e piccini contro il degrado del parco" Quei peluche seduti sulle panchine del Parco Andrea Campagna (ex Parco Teramo) nel quartiere Barona di Milano hanno un perché. Sociale ed ecologista. A due anni circa dalla loro comparsa, seguendo le ...