Milano, giovane accoltellato alla schiena: l'aggressore è riuscito a scappare

Nel centro di Milano c'è stato un accoltellamento, nella zone della cosiddetta movida di corso Como. Un ragazzo è rimasto ferito, colpito alla schiena, e a causa dell'aggressione una sua amica ha ...

