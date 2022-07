Milano, bimbo di 4 anni dimesso dall'ospedale: morto il giorno dopo per peritonite (Di lunedì 25 luglio 2022) Si sono concluse le indagini per la morte di una bambino di 4 anni al policlinico di Milano avvenuta per una peritonite acuta non diagnosticata a novembre 2021. Ora rischiano il processo la ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 luglio 2022) Si sono concluse le indagini per la morte di una bambino di 4al policlinico diavvenuta per unaacuta non diagnosticata a novembre 2021. Ora rischiano il processo la ...

carmen_distaso : RT @leggoit: #Milano Bimbo di 4 anni dimesso dall'ospedale muore il giorno dopo per peritonite - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Milano Bimbo di 4 anni dimesso dall'ospedale muore il giorno dopo per peritonite - leggoit : #Milano Bimbo di 4 anni dimesso dall'ospedale muore il giorno dopo per peritonite - BlueMoonchild39 : Io che realizzo ora che in molti avete davvero pensato che stia dicendo ai bambini di venire a milano Forse è già s… - RTaverBella : @doctor_milano Marco , a “ponte Lambro” c’è Exodus e mi pare che abbia fatto tanto . Che ci siano disagi in ogni lu… -