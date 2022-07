Milan, rossoneri su Chukwuemeka: trattativa con l’Aston Villa per il classe 2003 (Di lunedì 25 luglio 2022) Milan all’opera sul fronte inglese per Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Aston Villa. Vista la difficoltà per arrivare a Renato Sanches, i rossoneri si stanno muovendo anche su altri profili e uno di questi porta al giovanissimo britannico che secondo La Gazzetta dello Sport avrebbe anche gradito l’interesse dei rossoneri. Da capire adesso la valutazione dell’Aston Villa, che chiede 20 milioni di euro: attenzione però alla scadenza del contratto di Chukwuemeka nel 2023, che potrebbe indurre il club inglese ad abbassare le proprie pretese. La concorrenza però non manca ed è di alto livello, con Psg e Barcellona a loro volta interessate al giocatore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022)all’opera sul fronte inglese per Carney, centrocampistadi proprietà del. Vista la difficoltà per arrivare a Renato Sanches, isi stanno muovendo anche su altri profili e uno di questi porta al giovanissimo britannico che secondo La Gazzetta dello Sport avrebbe anche gradito l’interesse dei. Da capire adesso la valutazione del, che chiede 20 milioni di euro: attenzione però alla scadenza del contratto dinel 2023, che potrebbe indurre il club inglese ad abbassare le proprie pretese. La concorrenza però non manca ed è di alto livello, con Psg e Barcellona a loro volta interessate al giocatore. SportFace.

tvdellosport : CHE GOL DI GIROUD?? Tacco di Rebic e scavetto di Giroud, è subito Milan show???? I rossoneri passano in vantaggio do… - AntoVitiello : #Milan e #Puma presentano oggi l’Away Kit 2022-2023, ispirato ai sette titoli europei dei rossoneri - DAZN_IT : 'Milano non è Milan IBRA È MILAN' ??? Zlatan rinnova con i rossoneri fino al 2023 ?? #DAZN - milansette : Milan, mercoledì amichevole contro il Wolfsberger. Poi il rientro a Milano in aereo #acmilan #rossoneri - sportface2016 : #Calciomercato Il #Milan pensa a #Chukwuemeka -