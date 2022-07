Milan, Maldini verso lo Spezia: Antiste nel mirino del Sassuolo (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Milan cede in prestito Daniel Maldini. Secondo la Gazzetta dello Sport, il figlio d'arte è destinato allo Spezia, dove può... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilcede in prestito Daniel. Secondo la Gazzetta dello Sport, il figlio d'arte è destinato allo, dove può...

AntoVitiello : #DeKetelaere non convocato per la prima di campionato contro il Genk, nonostante la resistenza del #Bruges il… - cmdotcom : Il #Milan non aspetta #Sanches all'infinito: ora non è più in cima alla lista di #Maldini - AntoVitiello : Riso a #CasaMilan, incontro con la dirigenza rossonera: ultimi dettagli da definire per il passaggio di Daniel… - MilanMagnum : ?? In ESCLUSIVA le immagini della trattativa in Belgio quando #Maldini è andato a trattare per il ragazzo. #Milan… - LALAZIOMIA : Milan, Maldini verso lo Spezia: Antiste nel mirino del Sassuolo -