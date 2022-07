Milan e non solo: Italia in vetta per M&A nell’Ue (Di lunedì 25 luglio 2022) Il passaggio di proprietà del Milan a Redbird Capital Partners per 1,2 miliardi di euro e quello di Biofarma (integratori alimentari) ai francesi di Ardian per 1,1 miliardi. Sono soltanto due delle grandi operazioni che hanno consentito all’Italia di raggiungere la vetta nell’Unione europea per operazioni di M&A (Mergers and Acquisitions). Lo rivela Repubblica – Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 25 luglio 2022) Il passaggio di proprietà dela Redbird Capital Partners per 1,2 miliardi di euro e quello di Biofarma (integratori alimentari) ai francesi di Ardian per 1,1 miliardi. Sono soltanto due delle grandi operazioni che hanno consentito all’di raggiungere lanell’Unione europea per operazioni di M&A (Mergers and Acquisitions). Lo rivela Repubblica – Calcio e Finanza.

