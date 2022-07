Milan, continua la trattativa per De Ketelaere: nuova offerta nelle prossime 48 ore (Di lunedì 25 luglio 2022) continua la trattativa infinita tra il Milan e Charles De Ketelaere. Quest’oggi La Gazzetta dello Sport riporta che il trequartista rimane l’obiettivo numero uno dei rossoneri, che nelle prossime 48 ore proveranno a formulare una nuova offerta al Club Bruges. La dirigenza rossonera, ferma per ora a 32 milioni di euro, dovrà cercare di avvicinarsi alla richiesta di 35 da parte della squadra belga. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022)lainfinita tra ile Charles De. Quest’oggi La Gazzetta dello Sport riporta che il trequartista rimane l’obiettivo numero uno dei rossoneri, che48 ore proveranno a formulare unaal Club Bruges. La dirigenza rossonera, ferma per ora a 32 milioni di euro, dovrà cercare di avvicinarsi alla richiesta di 35 da parte della squadra belga. SportFace.

