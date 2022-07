Milan, affare per la Primavera: in arrivo D'Alessio dalla Roma (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Milan si muove sul mercato non solo per la prima squadra. Per la formazione Primavera il club rossonero è a un passo dal chiudere... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilsi muove sul mercato non solo per la prima squadra. Per la formazioneil club rossonero è a un passo dal chiudere...

DiMarzio : #Calciomercato @acmilan | C'è fiducia per la chiusura dell'affare #DeKetelaere, ma si valutano anche strategie alte… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, affare per la #Primavera: in arrivo #DAlessio dalla #Roma - 86_longo : RT @cmdotcom: #Milan, affare per la #Primavera: in arrivo #DAlessio dalla #Roma - sportli26181512 : Milan, affare per la Primavera: in arrivo D'Alessio dalla Roma: Il Milan si muove sul mercato non solo per la prima… - sportli26181512 : Dal Belgio: per De Ketelaere il Milan rilancerà con una percentuale: Secondo quanto riportato da RTL Sport in Belgi… -