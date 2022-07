Migranti: Lampedusa senza tregua, oltre 1.600 nell'hotspot (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano gli sbarchi di Migranti a Lampedusa dove nella notte sono approdati in 122 a bordo di tre diverse imbarcazioni. Si aggiungono ai 784 arrivati ieri con 31 operazioni di soccorso. All'hotspot ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano gli sbarchi didovea notte sono approdati in 122 a bordo di tre diverse imbarcazioni. Si aggiungono ai 784 arrivati ieri con 31 operazioni di soccorso. All'...

