Migranti Lampedusa, 9 sbarchi in poche ore. Save The Children: "Situazione critica per i bambini" (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono in totale 1.903 i Migranti ospiti dell'hospit di Lampedusa, a fronte dei 350 posti disponibili. A loro si sono aggiunti nelle ultime ore, 32 tunisini arrivati con due barconi di quattro e sei metri agganciati, a circa 15 miglia dalla corta, da una motovedetta della Guardia Costiera. Arrivano a 9 quindi, gli sbarchi, da L'articolo proviene da Inews24.it.

