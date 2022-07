Migranti: Calenda, 'abolire la Bossi-Fini' (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Noi pensiamo che bisognerebbe abolire la Bossi-Fini. Abbiamo bisogno di immigrati, di integrarli. Questo non vuol dire immigrazione incontrollata, è il contrario. Se c'è una Agenzia che gestisce i flussi, aumenta la sicurezza del Paese". Lo ha detto Carlo Calenda presentando il Patto repubblicano con Emma Bonino. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Noi pensiamo che bisognerebbela. Abbiamo bisogno di immigrati, di integrarli. Questo non vuol dire immigrazione incontrollata, è il contrario. Se c'è una Agenzia che gestisce i flussi, aumenta la sicurezza del Paese". Lo ha detto Carlopresentando il Patto repubblicano con Emma Bonino.

