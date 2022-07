Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini insieme in discoteca, hanno voglia di divertirsi (Di lunedì 25 luglio 2022) Un passo alla volta Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini rendono sempre più ufficiale la loro storia d’amore. Non ne parlano, non pubblicano foto di coppia ma dopo l’ennesimo fine settimana insieme in Sardegna eccoli in discoteca, abbracciati, bellissimi, innamorati. hanno voglia di divertirsi anche tra la gente; Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono ma mantengono le distanze. Liberi tutti, gossip per primo di scattare foto ma nessuna domanda perché non danno risposte, anche se in Sardegna tutto è così evidente. Michelle e Angiolini sono stati ripresi in discoteca, al Billionaire di Briatore. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 luglio 2022) Un passo alla voltarendono sempre più ufficiale la loro storia d’amore. Non ne parlano, non pubblicano foto di coppia ma dopo l’ennesimo fine settimanain Sardegna eccoli in, abbracciati, bellissimi, innamorati.dianche tra la gente;non si nascondono ma mantengono le distanze. Liberi tutti, gossip per primo di scattare foto ma nessuna domanda perché non danno risposte, anche se in Sardegna tutto è così evidente.sono stati ripresi in, al Billionaire di Briatore. La ...

