Michele Bravi sull'ex fidanzato: "Mi ha aiutato dopo l'incidente" (Di lunedì 25 luglio 2022) Michele Bravi per l'uscita del suo disco lo scorso anno, il cantante aveva rivelato che, a causa del periodo difficile dovuto al tragico incidente che è stato, come dice lo stesso Michele, "lo strappo" della sua vita, ha dovuto affrontare una lunga terapia che lo ha portato lontano dalle scene e in un lungo e profondo silenzio. Al suo fianco il suo ex fidanzato, che ha permesso a Michele Bravi di affrontare questo periodo e di ritornare a cantare Dal 2017 erano trapelate alcune indiscrezioni, ma Bravi non si era mai voluto definire "gay", in quanto non aveva intenzione di etichettarsi. Pare chiara, però, la sua preferenza nei confronti degli uomini, viste le varie storie vissute, di cui l'ultima risalirebbe a febbraio scorso.

