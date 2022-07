Mia e il leone bianco | la trama e il cast del film

(Di lunedì 25 luglio 2022) Mia e ilè undrammatico che racconta il legame speciale tra una bambina e un cucciolo di. Grazie all'aiuto di Kevin Richardson l'attrice e ilsono cresciuti insieme per 3 anni proprio per creare un rapporto di fiducia. Di cosa parla la? Chi c'è nel? su Donne Magazine.

"Mia e il leone bianco" è un film del 2018 ispirato da una storia vera. La pellicola vede alla regia Gilles de Maistre mentre il soggetto è quasi integralmente di Pure de Maistre, moglie del regista, ... Una bambina, un leoncino e un'amicizia al centro di Mia e il Leone Bianco di Gilles de Maistre ispirato ad un vero viaggio fatto in Sudafrica e ad una storia vera.