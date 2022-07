Metro di Napoli | da settembre in funzione il nuovo treno della linea 1 E da agosto biglietto più caro

(Di lunedì 25 luglio 2022)politana di, dovrebbe entrare indail1: ok ufficiale da Roma dopo l’ultimo test di verifica fatto tra mercoledì e venerdìsettimana scorsa per verificare il sistema automatico di frenatura. SI attende ora il parere dell’Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali. Avrà il compito di esaminare tutte le relazioni preparate finora. Ilsarà in servizio sulla tratta tra Piscinola e Piazza Garibaldi, nell’attesa che anche gli altri 9 treni comprati in Spagna potranno essere utilizzati. Entro agoso scatterà anche la nuova tariffa: si passerà dall’attuale 1,10 euro al ...

Metropolitana di Napoli, dovrebbe entrare in funzione da settembre il nuovo treno della linea 1: ok ufficiale da Roma dopo l'ultimo test di verifica fatto tra mercoledì e venerdì della settimana scors ...Sta per arrivare l'aumento del prezzo del biglietto ANM a Napoli per la corsa singola su bus, metro linea 1 e Funicolari.