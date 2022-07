Mertens, il messaggio di Ghoulam e la frecciatina alla società (Di lunedì 25 luglio 2022) Ghoulam ha pubblicato un messaggio per salutare Dries Mertens che ha dato il suo addio definitivo al Napoli. Ghoulam – Mertens – NAPOLI. Sono silenziosi i social di Mertens nei giorni dell’addio al Napoli. Ancora nessun accenno all’epilogo ufficializzato da De Laurentiis, ci sarà tempo e modo per salutare i tifosi. Lo ha fatto la moglie Kat: “Napoli, l’amore della mia vita” in una storia. Il miglior marcatore nella storia del Napoli se ne va portando con sé il ricordo di 148 reti in nove stagioni, è arrivato come uno dei tanti e se n’è andato come il re dei gol, l’idolo della folla. I tifosi lo rimpiangono, lui ha fatto una scelta (anche) di vita non accettando quanto De Laurentiis gli aveva proposto, uno sforzo per posticipare l’addio: 2,4 milioni per un anno (come da lui ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022)ha pubblicato unper salutare Driesche ha dato il suo addio definitivo al Napoli.– NAPOLI. Sono silenziosi i social dinei giorni dell’addio al Napoli. Ancora nessun accenno all’epilogo ufficializzato da De Laurentiis, ci sarà tempo e modo per salutare i tifosi. Lo ha fatto la moglie Kat: “Napoli, l’amore della mia vita” in una storia. Il miglior marcatore nella storia del Napoli se ne va portando con sé il ricordo di 148 reti in nove stagioni, è arrivato come uno dei tanti e se n’è andato come il re dei gol, l’idolo della folla. I tifosi lo rimpiangono, lui ha fatto una scelta (anche) di vita non accettando quanto De Laurentiis gli aveva proposto, uno sforzo per posticipare l’addio: 2,4 milioni per un anno (come da lui ...

