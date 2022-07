Mercato immobiliare e settore ristorazione: asporto e delivery vivacizzano il comparto (Di lunedì 25 luglio 2022) MILANO – . “Nel 2021 le operazioni che hanno interessato i negozi e che sono state ultimate dalle agenzie affiliate erano così suddivise: 78% locazione e 22% acquisto. La locazione è scelta soprattutto da chi decide di avviare un’attività e al momento possono esserci buone L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mercato immobiliare: è arrivato il momento giusto per vendere? DPCM 18 ottobre 2020 testo ufficiale completo pdf,G.U. DPCM 24 ottobre 2020 pdf testo ufficiale misure Conte Case indipendenti e semindipendenti, aumenta ancora la percentuale di acquisti Decreto Sostegni Ter: cosa prevede Il 35,5% dei mutuatari ha tra 35 e 44 anni, seguono gli under 35 con il 33,6% Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 25 luglio 2022) MILANO – . “Nel 2021 le operazioni che hanno interessato i negozi e che sono state ultimate dalle agenzie affiliate erano così suddivise: 78% locazione e 22% acquisto. La locazione è scelta soprattutto da chi decide di avviare un’attività e al momento possono esserci buone L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: è arrivato il momento giusto per vendere? DPCM 18 ottobre 2020 testo ufficiale completo pdf,G.U. DPCM 24 ottobre 2020 pdf testo ufficiale misure Conte Case indipendenti e semindipendenti, aumenta ancora la percentuale di acquisti Decreto Sostegni Ter: cosa prevede Il 35,5% dei mutuatari ha tra 35 e 44 anni, seguono gli under 35 con il 33,6%

zazoomblog : Mercato immobiliare e settore ristorazione: asporto e delivery vivacizzano il comparto - #Mercato #immobiliare… - Lopinionista : Mercato immobiliare e settore ristorazione: asporto e delivery vivacizzano il comparto - RFinanziari : Loandepot, il quarto mutuante più grosso d'America che perde il 95% in meno di 18 mesi. Ma il resto del mercato az… - ByGlance : RT @liubasoncini: Come si misura il #business dei #metaversi? Quello delle opere d'arte digitali certificate con la #blockchain sarà un mer… - 4siteRoma : @followbenetazzo Il mercato immobiliare fa un + 50% in 10 giorni? -