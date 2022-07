Mentana, primo sondaggio dopo la crisi: la Meloni vola, ma Salvini... duro colpo per il centrodestra (Di lunedì 25 luglio 2022) Enrico Mentana mostra lunedì 25 luglio il primo sondaggio di Swg di La7 dopo la crisi di governo. Cifre, ricorda il giornalista, che "dimostrano sempre di più che il voto è incerto". Come sempre Fratelli d'Italia è in testa. Giorgia Meloni compie un altro balzo in avanti, registrando un +1,2 per cento rispetto al 18 luglio. Così FdI raggiunge il 25 per cento tondo tondo. Poco più sotto si piazza Enrico Letta con il Partito democratico (+1,1) che passa dal 22,1 al 23,2. Segue la Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini subisce una pesante batosta. "Possiamo dire - spiega Mentana - che è meno della metà di Fratelli d'Italia". I leghisti infatti calano del -1,6 per cento arrivando al 12,4. Perde consensi anche Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Enricomostra lunedì 25 luglio ildi Swg di La7ladi governo. Cifre, ricorda il giornalista, che "dimostrano sempre di più che il voto è incerto". Come sempre Fratelli d'Italia è in testa. Giorgiacompie un altro balzo in avanti, registrando un +1,2 per cento rispetto al 18 luglio. Così FdI raggiunge il 25 per cento tondo tondo. Poco più sotto si piazza Enrico Letta con il Partito democratico (+1,1) che passa dal 22,1 al 23,2. Segue la Lega. Il Carroccio di Matteosubisce una pesante batosta. "Possiamo dire - spiega- che è meno della metà di Fratelli d'Italia". I leghisti infatti calano del -1,6 per cento arrivando al 12,4. Perde consensi anche Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi si ...

