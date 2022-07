Meloni “Senza accordo su candidato premier inutile alleanza Cdx” (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se non dovessimo riuscire a metterci d'accordo su questo, non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi”. Così il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, parlando dell'accordo nel centrodestra sul candidato premier, in un'intervista che andrà in onda nell'edizione delle 20 del Tg5.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se non dovessimo riuscire a metterci d'su questo, non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi”. Così il presidente di Fdi, Giorgia, parlando dell'nel centrodestra sul, in un'intervista che andrà in onda nell'edizione delle 20 del Tg5.(ITALPRESS).

DSantanche : 'Fattore M. M Come Meloni. M come Mussolini'. Per @repubblica da oggi la M è fascista ???? (non ditelo a Mattarella!)… - fattoquotidiano : Elezioni, i primi sondaggi sulle coalizioni: Pd meglio senza M5s. Centrodestra sopra il 45%. E l’86% dei suoi elett… - Corriere : Meloni agli alleati: «Prepariamoci alle urne senza perdere tempo in riunioni conviviali» - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Meloni “Senza accordo su candidato premier inutile alleanza Cdx” - - buzzico : Meloni: «Senza accordo su premier alleanza inutile. Sarà campagna violentissima» (NdA ah ma quindi, la campagna di… -