Meloni reclama la leadership a destra e avverte gli alleati | ' Senza intesa inutile andare al governo insieme'

(Di lunedì 25 luglio 2022) Giorgiae Fratelli d'Italia , forti di sondaggi come quello di Swg per il Tg di La7 che li danno ormai al 25%, doppiando la Lega di Salvini , non molla un centimetro sulle condizioni per ...

ilriformista : Le parole al vetriolo di Meloni, che reclama la leadership e l’eventuale ruolo di premier del centrodestra: senza i… - TCaroini : Infatti a me la Meloni con le sue passerelle pare più la reclama di uno shampoo, o della serie 'più sudi più sai di… - MaurizioBastas1 : RT @PaoloBorg: Berlusconi vuole dare alla Meloni un terzo dei collegi uninominali Lei ne reclama la metà sulla base dei sondaggi Questi si… - Catia33347641 : RT @PaoloBorg: Berlusconi vuole dare alla Meloni un terzo dei collegi uninominali Lei ne reclama la metà sulla base dei sondaggi Questi si… - simonetti_lina : RT @PaoloBorg: Berlusconi vuole dare alla Meloni un terzo dei collegi uninominali Lei ne reclama la metà sulla base dei sondaggi Questi si… -

Il Riformista

... "Non è fascista, chi lo afferma è uno stolto" Sondaggio politico elettorale,regina dei sondaggi e del centrodestra: Pd di Letta cerca il miracolopronta per Palazzo Chigi: 'Chi vince ...Può darsi che questa conversione sia dovuta alla concorrenza sovranista di Giorgia, la ... Davvero le ricette dei politici appaiono come discorsi di un bradipo: mentre fuori la realtàuna ... Meloni reclama la leadership a destra e avverte gli alleati: “Senza intesa inutile andare al governo ... Per la leader di Fratelli d’Italia non avrebbe senso andare al governo insieme. Salvini replica: «Chi ha un voto in più indica il premier» ...Meloni reclama la leadership. La leader di FdI chiede certezze su liste e regole per scegliere il candidato premier: «Basta incontri a casa di Silvio, vediamoci in sedi istituzionali per decidere davv ...