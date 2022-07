"Meloni premier, perché il Cav non può farlo". Vittorio Sgarbi, informazioni riservate (Di lunedì 25 luglio 2022) «A noi del centrodestra può dare una grossa mano l'appetito di Calenda, e quindi vista la stazza alla fine è possibile che ci andrà bene".Scommette sul centrodestra quindi per il voto appena fissato e già imminente? «Sono elezioni strane. Il centrosinistra non ha il candidato premier, ma lo nomina. Il centrodestra sulla carta ce l'ha ma non lo nomina e non lo nominerà».Il non candidato della sinistra è Draghi, suppongo? «Certo, grazie a lui Letta ha l'occasione di allargare il suo campo, perché con i grillini gli è andata male».Già, i grillini, i suoi preferiti... «Brutta fine, si divideranno in quattro a spartirsi un quarto dei voti che avevano a inizio legislatura. Più di tutti ne prenderà Paragone, il 4%, poi Conte, il 3% e Cabras, con Alternativa: partito per primo, arriverà ultimo con il 2%».E Di Maio? «Ero convinto sarebbe finito con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) «A noi del centrodestra può dare una grossa mano l'appetito di Calenda, e quindi vista la stazza alla fine è possibile che ci andrà bene".Scommette sul centrodestra quindi per il voto appena fissato e già imminente? «Sono elezioni strane. Il centrosinistra non ha il candidato, ma lo nomina. Il centrodestra sulla carta ce l'ha ma non lo nomina e non lo nominerà».Il non candidato della sinistra è Draghi, suppongo? «Certo, grazie a lui Letta ha l'occasione di allargare il suo campo,con i grillini gli è andata male».Già, i grillini, i suoi preferiti... «Brutta fine, si divideranno in quattro a spartirsi un quarto dei voti che avevano a inizio legislatura. Più di tutti ne prenderà Paragone, il 4%, poi Conte, il 3% e Cabras, con Alternativa: partito per primo, arriverà ultimo con il 2%».E Di Maio? «Ero convinto sarebbe finito con il ...

